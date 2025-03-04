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لبنان

التقسيم ليس مسألة درزية!

Lebanon 24
04-03-2025 | 22:52
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كتب نبيل بو منصف في" النهار": الانفجار الحاصل الآن بين الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والدروز السائرين في ركب ما بات يخشى أن يكون مسارا تقسيميا في سوريا، لن يكون لبنان في منأى عنه، وقد يستحضر معه أخطارا بمستوى غير مسبوق بما يعني اللبنانيين جميعا لا الدروز وحدهم. والحال أن الأمر لا يتصل بمواقف الأفرقاء اللبنانيين من الرئاسة الانتقالية في سوريا التي يتسم مصيرها ومصير سوريا معهابغموض تصاعدي متدحرج، وإنما الأخطر هو أن يكون ثمة تسليم دولي لإسرائيل بتوظيف الوضع القائم في سوريا لإطلاق خطط تقسيمية تتلاءم والاستراتيجيات الإسرائيلية ولا تقيم اعتبارا لغير هذه الإستراتيجيات. الواقع الكارثي الإقليمي يتأتى من انعدام وجود استراتيجيات واضحة توازن الزلزال الذي ضرب المنطقة بعد طوفان "الأقصى" وارتداداته وجعل إسرائيل تتفوق تفوقا هائلا في كسر الميزان العسكري لمصلحتها بالكامل، ولو حاولت القمة العربية البارحة إحداث شيء ما يقول إن العرب يملكون القدرة على مواجهة الطرح الجنوني لتفريغ غزة وإعادة شيء من التوازن في مواجهة الثنائي "المرعب" ترامب - نتنياهو. بذلك نتساءل أيضا كيف للبنان كله ألا " ينخرط" في قلق حقيقي هذه المرة على تبديل الخرائط، وهو بالكاد يحاول النهوض من كوارثه الموروثة؟ لیست معالم الاضطراب العنيف الصاعد داخل طائفة الموحدين الدروز تعنيهم وحدهم، لأن تجارب لبنان في الخمسين عاما الماضية وقبلها لا تقاس بالحاصل والآتي... فاحذروا الخطأ القاتل للتفرج من بعد!
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