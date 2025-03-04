جريمة مروعة.. مصطفى طُعن في قلبه بإشكال في صيدا

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وقع إشكال فردي بين عدد من الشبان في صيدا القديمة، حيث أقدم القاصر "ش.أ.ش. "على طعن الشاب مصطفى العفيفي في قلبه، ما أدى إلى وفاته على الفور ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم نقل الجثة إلى مستشفى عسيران في صيدا، في حين فرّ القاتل إلى جهة مجهولة.