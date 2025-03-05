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لبنان

خلوة لـ"التيار" لاعادة رص الصفوف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-03-2025 | 01:30
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يعقد كوادر "التيار الوطني الحر" ونوابه وقياديوه خلوة في اليومين المقبلين، لاعادة تنظيم البيت الداخلي، وتقييم المرحلة السابقة، ورسم خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، بحسب ما اشارت مصادر مقربة من "التيار" لـ"لبنان 24".
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وفي هذا الاطار، أشارت المصادر، الى ان مواقف عالية السقف متوقعة من رئيس "التيار" جبران باسيل في خلال الخلوة، سيضع فيها النقاط على الازمات التي عصفت بـ"التيار" وكيف ستكون المواجهة في المرحلة المقبلة، كما سيحدد مهام كل فريق في "التيار" استعداداً لمرحلة الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها العام المقبل.
كذلك سيعقد باسيل اجتماعات مفتوحة على المستوى الحزبي تحضيراً للانتخابات البلدية التي سيخوضها التيار "وفق مبدأَي احترام العائلات أولاً وتجنّب المعارك العبثية ثانياً".


المصدر: لبنان 24

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