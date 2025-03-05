جولة تفقدية لقائد الجيش بالنيابة.. هذا ما طلبه الضباط والعسكريون (صور)

Advertisement

كما حضر مناورة بالذخيرة الحية نفذها عناصر من الفوج.بعدها تفقّد اللواء الركن عوده أحد مراكز الفوج في منطقة نيحا – زحلة حيث أكّد للعسكريين أهمية التحلّي بالإرادة والصمود لتجاوز التحديات القائمة، ثم انتقل إلى نادي ضباط رياق وجال في أقسامه، واطّلع على الأعمال الجارية فيه بهدف توسيعه وتطويره.