جرت اتصالات مكثفة قبيل جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً ولا سيما في ما يتعلق بموضوع التعيينات الأمنية، وتمَّ بنتيجة الاتصالات التوافق على تأجيلها باستثناء قيادة الجيش ومديرية أمن الدولة.

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ووفق معلومات "لبنان24"، فإنَّ العميد رودولف هيكل سيُعين قائداً للجيش ومن المرجح تعيين العميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة.