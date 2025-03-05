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لبنان
جديد التعيينات.. إسم يُحسم لـ"قيادة الجيش" وآخر يُرجح لـ"أمن الدولة"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-03-2025
|
12:11
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جرت اتصالات مكثفة قبيل جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً ولا سيما في ما يتعلق بموضوع التعيينات الأمنية، وتمَّ بنتيجة الاتصالات التوافق على تأجيلها باستثناء قيادة الجيش ومديرية أمن الدولة.
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ووفق معلومات
"لبنان24"
، فإنَّ العميد رودولف هيكل سيُعين قائداً للجيش ومن المرجح تعيين العميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
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خاص "لبنان 24"
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