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لبنان

جديد التعيينات.. إسم يُحسم لـ"قيادة الجيش" وآخر يُرجح لـ"أمن الدولة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-03-2025 | 12:11
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جرت اتصالات مكثفة قبيل جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً ولا سيما في ما يتعلق بموضوع التعيينات الأمنية، وتمَّ بنتيجة الاتصالات التوافق على تأجيلها باستثناء قيادة الجيش ومديرية أمن الدولة.
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ووفق معلومات "لبنان24"، فإنَّ العميد رودولف هيكل سيُعين قائداً للجيش ومن المرجح تعيين العميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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