عن التعويضات.. تعميم جديد من القرض الحسن (صورة)

أصدر "القرض الحسن"، اليوم الاربعاء، تعميما جديدا للسماح بصرف التعويضات للمبالغ التي لا تتجاوز قيمتها 1000 دولار في تاريخ استحقاقها دون تأجيلها 20 يوما.



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