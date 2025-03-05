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لبنان

عن التعويضات.. تعميم جديد من القرض الحسن (صورة)

Lebanon 24
05-03-2025 | 13:45
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أصدر "القرض الحسن"، اليوم الاربعاء، تعميما جديدا للسماح بصرف التعويضات للمبالغ التي لا تتجاوز قيمتها 1000 دولار في تاريخ استحقاقها دون تأجيلها 20 يوما.
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