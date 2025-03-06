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لبنان

سلوم: سنخوض انتخابات الرابطة المارونية لاستعادة الدور والوحدة

Lebanon 24
06-03-2025 | 00:06
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 أعلن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في بيان، انه سوف يخوض "انتخابات الرابطة المارونية المزمع انعقادها في 21 حزيران المقبل، في اطار توحيد القوى والطاقات، المسيحية من أحزاب وفاعليات ومستقلين، لاستعادة الدور المسيحي الفاعل خدمة للبنان، الدولة السيدة، الحرة، الحاضنة لجميع أبنائها، وضمن روحيّة خطاب القسم، ومبادىء بكركي الروحية والوطنية".
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وأكد أن يده "ممدودة لكل من يشاطره الرؤية لتشكيل لائحة سويا تعمل بجهد، وبروح المحبة المسيحية، ضمن تلك الثوابت، بغض النظر عن توزيع المسؤوليات والمقاعد ضمن اللائحة والذي يصبح ثانويا أمام الهدف الاسمى".
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