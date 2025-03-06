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لبنان

"التغييريون" يخوضون الانتخابات البلدية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-03-2025 | 01:15
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افادت مصادر مطلعة أن القوى التغييرية قررت خوض المعركة الانتخابية البلدية في بعض المدن والبلدات الكبرى في لبنان كتمهيد للانتخابات النيابية بعد سنة .
وبحسب المصادر فإن قوى التغيير بدأت اجتماعات تنسيقية في ما بينها لتشكيل لوائح موحدة في كل بلدية من البلديات الاساسية ومن بينهم العاصمة بيروت.
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وترى المصادر ان خوض هذه المعركة فيه مخاطرة جدية لان اي خسارة ستؤدي الى توجيه ضربة مبكرة لقوى التغيير في الانتخابات النيابية المقبلة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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