"التغييريون" يخوضون الانتخابات البلدية

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افادت مصادر مطلعة أن القوى التغييرية قررت خوض المعركة الانتخابية البلدية في بعض المدن والبلدات الكبرى في لبنان كتمهيد للانتخابات النيابية بعد سنة .وبحسب المصادر فإن قوى التغيير بدأت اجتماعات تنسيقية في ما بينها لتشكيل لوائح موحدة في كل بلدية من البلديات الاساسية ومن بينهم العاصمة بيروت.وترى المصادر ان خوض هذه المعركة فيه مخاطرة جدية لان اي خسارة ستؤدي الى توجيه ضربة مبكرة لقوى التغيير في الانتخابات النيابية المقبلة.