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من دون ان تبدأ المفاوضات الحقيقية حول الانتخابات النيابية المقبلة، يبدو ان الايجابية بدأت تسيطر على علاقة بعض القوى السياسية ببعضها البعض من دون اي مؤشر مباشر على امكانية التحالف في الانتخابات.وبحسب مصادر مطلعة فإن الايجابية تسيطر على علاقة النواب الاربعة الذي استقالوا من "التيار الوطني الحر" وهم الياس بو صعب، سيمون ابي رميا، ابراهيم كنعان والان عون ، مع "حزب الله" وهذا الامر قد تنتج عنه تحالفات في اكثر من دائرة انتخابية.وبحسب المصادر فإن التحالف في بعض الدوائر قد يؤدي الى خرق فعلي لاحد هؤلاء النواب في الانتخابات في وجه مرشح "التيار الوطني الحر".