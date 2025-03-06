نشاط ديبلوماسي واعلامي روسي..."نحن هنا"

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بالتوازي مع التقارب الروسي- الاميركي في بعض الملفات يبدو ان روسيا تعمل على تسويق سرديتها السياسية في بعض الاوساط من خلال تصريحات اعلامية ولقاءات ديبلوماسية.وتعتبر المصادر ان موسكو تريد التأكيد انها باتت قطباً لا يمكن تخطيه في المعادلة، لذلك فإن عددا من المحللين السياسيين والاعلاميين بدأوا يركزون على فكرة انتصار روسيا في الصراع.وترى المصادر ان موسكو ستعمل في المرحلة المقبلة على الحفاظ على نفوذها السياسي في سوريا من خلال التوافق مع النظام الجديد ولعل التواصل الودي بدأ قبل فترة بين الطرفين.