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لبنان

بهدف السرقة.. مسلحون يقتحمون مطعما في عكار وهذا ما حصل

Lebanon 24
06-03-2025 | 01:19
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أقدم مسلحون فجر اليوم الخميس على اقتحام احد المطاعم على طريق عام ضهر الليسينة – الجومة في عكّار بهدف السرقة حيث عمدوا على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المدعو "ج. س" مطالبين منه الأموال الموجودة معه ما أدى إلى إصابته، ليتمكنوا لاحقاً من سرقة خزنة تحتوي على ما يقارب 500 دولار أميركي، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد جرى نقل الجريح إلى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا لتلقي العلاج، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة هوية الفاعلين وتعقبهم.

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