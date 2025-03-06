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لبنان

سؤال من المواطنين: أين كان عناصر الأمن أمس؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-03-2025 | 02:15
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لم يتردد اللبنانيون أمس في توجيه انتقادات لاذعة ونداءات "محقة" لوزير الداخلية والقوى الأمنية، بعد الغياب عن المشهد المُذلّ الذي فرضته أول "شتوة" على البلاد، إذ خلت طرقات أساسية وحيوية من أي عنصر أمني لتنظيم السير، ما أدى لتفاقم المشكلة أكثر.
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لساعات، حُبس المواطنون وسط الفوضى المرورية والمياه التي حوّلت الطرقات إلى مصائد جماعية، وحسب المواطنين، فإنّ المشهد كان يمكن ضبطه ببعض التدخل والتنسيق، خاصة وأن الزحمة استمرت لأكثر من 4 ساعات.
وبدلا من رؤية القوى الأمنية تنظّم السير أو تُخفف من الاختناق المروري، وجد اللبنانيون أنفسهم أسرى الفوضى المتكررة التي لا تفارقنا مع أي "شتوة".



المصدر: لبنان 24

لبنان

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