باكورة التعيينات في رئاسة الجمهورية أمام مجلس الوزراء اليوم

Advertisement

باكورة التعيينات في مواقع الفئة الاولى ستتم في جلسة مجلس الوزراء اليوم وتشمل وظيفتين من الفئة الاولى في رئاسة الجمهورية.المركز الاول هو مدير عام الشؤون القانونية في الرئاسة حيث سيتم تعيين القاضي يحيا كركتلي الذي سينتدب من مجلس شورى الدولة لتولي هذه الوظيفة علما انه كان منتدباً منذ عهد الرئيس ميشال سليمان من مجلس الشورى من دون ان يشغل الوظيفة بالأصالة .اما الموقع الثاني فهو المدير العام للأمانة العامة التي سيعين فيه بالانتداب ايضا من الجيش، العميد ايلي مينا .