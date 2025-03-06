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لبنان

باكورة التعيينات في رئاسة الجمهورية أمام مجلس الوزراء اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-03-2025 | 01:50
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باكورة التعيينات في مواقع الفئة الاولى ستتم في جلسة مجلس الوزراء اليوم وتشمل وظيفتين من الفئة الاولى في رئاسة الجمهورية.
المركز الاول هو مدير عام الشؤون القانونية في الرئاسة حيث سيتم تعيين القاضي يحيا كركتلي الذي سينتدب من مجلس شورى الدولة لتولي هذه الوظيفة علما انه كان منتدباً منذ عهد الرئيس ميشال سليمان من مجلس الشورى من دون ان يشغل الوظيفة بالأصالة .
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اما الموقع الثاني فهو المدير العام للأمانة العامة التي سيعين فيه بالانتداب ايضا من الجيش، العميد ايلي مينا .

المصدر: لبنان 24

لبنان

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