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لبنان

تحت تهديد السلاح.. عملية سلب في طرابلس

Lebanon 24
06-03-2025 | 03:19
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تعرّض العامل في بلدية طرابلس "ع.و" لعملية سلب تحت تهديد السلاح في منطقة الضم والفرز قرب الهوز مول صباح اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ووفق المعلومات، فقد أقدم المعتدون على سرقة هاتفه الخلوي بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح قبل أن يلوذوا بالفرار.
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