مكي استقبل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

إستقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي في مكتبه في الوزارة، أمس، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة خليل دنقزلي الذي استعرض نشاط البنك في لبنان وسُبل الاستفادة من برامجه، كما تمّ البحث في محاور الوزارة الأساسية وأولوياتها في المرحلة المقبلة.

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