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لبنان
وزيرا الصناعة وشؤون التكنولوجيا زارا Berytech
Lebanon 24
06-03-2025
|
04:21
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زار وزير الصناعة جو عيسى الخوري ووزير المهجرين والدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة مركز Berytech للابتكار وريادة الأعمال، وكان في استقبالهما رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي مارون شماس وأعضاء مجلس الإدارة.
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و أشار عيسى الخوري إلى "الترابط الوثيق بين التكنولوجيا والصناعة التكنولوجية"، مؤكدًا "التنسيق المستمر بين الوزارتين بهدف النجاح في تطوير هذا القطاع، الأمر الذي يعكس الانسجام بين الوزراء داخل الحكومة الحالية". وقال:"لقد زرت هذا المكان لأول مرة منذ 20 عامًا، وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا اليوم بعد الإنجازات والنجاحات التي حققها المركز والخطط الطموحة التي يعمل على تنفيذها. إن تفوّق Berytech يثبت أن لبنان قادر على تحقيق قفزة نوعية في القطاع التكنولوجي والصناعات التكنولوجية".
من جانبه، أعلن شحادة أن "هذا المركز يضم أفضل ما في لبنان، والمنتجات التي يتم تصديرها منه تعد من الأنجح عالميًا، فالابتكارات الموجودة والتركيز على التطور والإبداع يفوق التوقعات"، واعتبر أن "هذا هو الأمل في الجيل الجديد من الشباب الذي يؤسس الشركات ويتحمل المخاطر، ولكن الأكيد ان المستقبل سيكون أفضل في ظل هذا الإبداع"، مشددا على "أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والصناعة من أجل توفير البيئة المناسبة لنجاح هذه الشركات، بإعتبار أن نجاحها يعود بالمنفعة على الاقتصاد اللبناني ويحفز الجيل الجديد على إنتاج الصناعات التكنولوجية".
أما شمّاس فأعرب عن" سعادته بهذه الزيارة للوزيرين عيسى الخوري وشحادة"، واكد أنها "تكملة لمرحلة هامة وطويلة من التعاون المثمر بين الوزارتين وBerytech، وأن هذه الشراكة تفتح الباب أمام فرص واعدة لتنفيذ مشاريع متعددة تساهم في تطوير الصناعات اللبنانية، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته"، لافتا الى ان "هذه الزيارة تعد الخطوة الأولى، لذا ستكون الاجتماعات مستمرة لوضع خارطة طريق شاملة تضمن تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق نتائج ملموسة".
بعد ذلك، جال الوزيران في مركز نقطة تبادل الإنترنت "IXP" الموجود في Berytech، وهو الأول من نوعه في لبنان، واطلعا على شرح مفصّل حول عمل المركز الذي يسهم في تسهيل انطلاق ونمو الأعمال الابتكارية، بالإضافة إلى تصميم وإدارة وتنفيذ برامج ريادة الأعمال، ويقدّم دعما للأعمال التجارية القابلة للاستدامة. ثم استمعا إلى عرض حول صندوق Berytech الاستثماري، وأهداف المجموعات التابعة لها في تطوير النظام البيئي الريادي اللبناني.
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