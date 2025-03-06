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لبنان

لبنان تحت تأثير منخفض جوّي بسيط... إليكم تفاصيل حال الطقس

Lebanon 24
06-03-2025 | 04:40
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يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوّي محدود الفعالية متمركز جنوب سيناء  ويتجه شرقاً  يؤدي إلى طقس متقلّب وماطر أحياناً خاصة في الداخل وجنوب البلاد مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ، ويستمر تأثيره حتى صباح يوم السبت حيث ينحسر تدريجياً مع بقاء بعض التقلبات المحلية حتى ظهر الاثنين المقبل.
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الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع احتمال حدوث برق و رعد ورياح ناشطة تشتد احياناً لتصل الى ما يقارب ال ٦٠ كلم/س خاصة في المناطق الشمالية. كما يتوقع ان تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة:  غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط امطار متفرقة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق، تخف حدة الأمطار خلال الليل.

السبت:  غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، تتساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية خلال الفترة الصباحية ويستقر الطقس خلال النهار مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .
الأحد:  قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم جزئياً وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق.
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