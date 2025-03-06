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لبنان

منظمة "الفاو" ووزارة الزراعة توزعان 166 طنًا من بذار البطاطا على المزارعين

Lebanon 24
06-03-2025 | 05:08
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اعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان في بيان انها "ووزارة الزراعة وزعتا  166 طنًا من بذار البطاطا عالية الجودة على 415 مزارعًا في محافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل، خلال هذا الأسبوع. وقد حصل كل مزارع على 400 كلغ من بذور البطاطا، التي تم اختيارها بعناية لتلائم الظروف الزراعية المحلية".
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وقالت:"تهدف هذه المبادرة إلى دعم المزارعين في المناطق المتأثرة بالنزاع، لضمان استمرار الإنتاج الزراعي وتعزيز القدرة على الصمود من خلال تمكين المزارعين من البقاء والعمل في أراضيهم".

واشارت الى انه "من المتوقع أن يصل الانتاج لكل مزارع إلى 8 أطنان من البطاطا عند الحصاد خلال شهري حزيران وتموز 2025 أي بعد حوالي 100-120 يومًا من الزراعة. وستساهم هذه الزيادة في الإنتاج في تعزيز الإمدادات الغذائية المحلية، دعم سبل العيش، وتحسين الأمن الغذائي في المنطقة".

اضافت:"من خلال دعم زراعة البطاطا، من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في وزيادة دخل المزارعين، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة في المجتمعات الأكثر ضعفًا".
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