ممثل المفتي دريان سلّم باسيل دعوة للإفطار الرمضاني في دار الفتوى

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منزله في البياضة ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف، وذلك في حضور النائب أسعد درغام ومسؤول العلاقة مع الأحزاب الوطنية رمزي دسوم.وسلم الشيخ سيف باسيل دعوة للمشاركة في الإفطار الرمضاني السنوي لدار الفتوى، وكان بحث في الشؤون اللبنانية وأهمية الوحدة الوطنية والبناء على المساحات المشتركة في هذه الظروف.