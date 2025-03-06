Advertisement

لبنان

بري إستقبل سفيرة سويسرا وإيلي الفرزلي

Lebanon 24
06-03-2025 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1329889-638768695471885392.jpeg
Doc-P-1329889-638768695471885392.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب، الأستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفيرة سويسرا في لبنان، ماريون ويشلت، يرافقها وفد من مركز الحوار الإنساني – سويسرا. وتم خلال اللقاء بحث آخر التطورات الراهنة، إلى جانب مناقشة برنامج عمل وأهداف المركز في دعم جهود الحوار والتفاهم.  
Advertisement

كما استقبل الرئيس بري نائب رئيس مجلس النواب السابق، إيلي الفرزلي، حيث جرى التطرق إلى مستجدات الأوضاع العامة والتطورات السياسية على الساحة اللبنانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:08 | 2025-03-06
10:06 | 2025-03-06
09:49 | 2025-03-06
09:35 | 2025-03-06
09:17 | 2025-03-06
09:15 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24