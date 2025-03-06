بري إستقبل سفيرة سويسرا وإيلي الفرزلي

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استقبل رئيس مجلس النواب، الأستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفيرة سويسرا في لبنان، ماريون ويشلت، يرافقها وفد من مركز الحوار الإنساني – سويسرا. وتم خلال اللقاء بحث آخر التطورات الراهنة، إلى جانب مناقشة برنامج عمل وأهداف المركز في دعم جهود الحوار والتفاهم.كما استقبل الرئيس بري نائب رئيس مجلس النواب السابق، إيلي الفرزلي، حيث جرى التطرق إلى مستجدات الأوضاع العامة والتطورات السياسية على الساحة اللبنانية.