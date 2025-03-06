لهذا السبب لم يُعيّن قائد للجيش ومدير عام أمن الدولة

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أعادت أوساط سياسية مطلعة أسباب عدم إقرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم، التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري، تعيين قائد جديد للجيش ومدير عام جهاز أمن الدولة، إلى اعتراض جهات سياسية ممثلة في الحكومة على مبدأ التجزئة في التعيينات، على أن يُستكمل هذا الملف بعد إخضاعه لمزيد من الدرس، على أن تأتي التعيينات شاملة وغير جزئية.إلاّ أن التعيينات التي شملت وظيفتين من الفئة الاولى في رئاسة الجمهورية قد أقرت في جلسة اليوم كما أشار إلى ذلك "لبنان24".