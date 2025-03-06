وزير الأشغال: مستمرون بمتابعة ما حصل في سن الفيل

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أشارت وزارة الأشغال العامة في بيان، إلى أن منطقة ميرنا الشالوحي - سن الفيل شهدت عصر الأربعاء 5 آذار 2025 هطول أمطار غزيرة تسببت في تجمع المياه في أحد الشوارع نتيجة انسداد قنوات تصريف مياه الأمطار بسبب تراكم النفايات والأتربة، بالإضافة إلى انسداد خط التصريف المشترك للمياه الآسنة ومياه الأمطار. وفي رد فعل سريع، أعطى وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، توجيهاته للفرق المختصة التي تمكنت من معالجة المشكلة خلال دقائق. وأكدت لجنة الإشراف على تنظيف مجاري المياه أنها تكثّف دورياتها، خصوصًا في فصل الشتاء، لضمان تفادي مثل هذه الحوادث.وفي إطار متابعة الحادثة، أعلن الوزير رسامني عن تواصله مع رئيس هيئة التفتيش، القاضي جورج عطية، الذي بدأ التحقيقات بالتنسيق مع الوزارة، حيث سيتم إرسال محققين لكشف ملابسات ما جرى. وأكد رسامني التزام الوزارة بعرض نتائج التحقيق بشفافية فور اكتماله.وشدد الوزير على أن الازدحام المروري الذي شهدته المنطقة لم يكن فقط نتيجة تجمع المياه، بل يعود أيضًا إلى عوامل أخرى مثل الاختناقات المرورية (bottlenecks) والارتباك الناتج عن هطول الأمطار، موضحا أن الرمي العشوائي للنفايات يفاقم مشكلة انسداد قنوات التصريف.كما دعا المواطنين، البلديات، وشركات الكنس ورفع النفايات إلى الالتزام بالحفاظ على النظافة العامة والتخلص من النفايات في الأماكن المخصصة لتفادي انسداد شبكات التصريف. وأكد أن الوزارة مستمرة في متابعة هذا الملف واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة البنية التحتية وفعالية تصريف مياه الأمطار.وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إصدار بيان إضافي فور انتهاء التحقيقات لتوضيح المزيد من التفاصيل حول الحادثة والإجراءات المتخذة.