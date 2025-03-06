المجلس الارثوذكسي رفض أي زيادة على الضرائب

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رفض المجلس الوطني الأرثوذكسي في بيان، "أي زيادة على الضرائب"، محذرا من أن ذلك "سيتسبب بمشكلة اقتصادية واجتماعية قد تؤدي الى خسارة الحكومة والعهد ثقة الشعب، وترفع عدد المواطنين الذين اصبحوا دون خط الفقر، إلى ٨٠ في المئة".وتوجه رئيس المجلس روبير الأبيض الى الاحزاب والتيارات السياسية بالقول: "كفى حروبا وتدميرا وقهرا، فيكفينا ويلات وصراعات خارجية وداخلية على أرض الوطن. كل ما حصل بسبب مخططاتكم وعلاقاتكم الاقليمية التي جاءت على حساب شعبنا ومستقبلنا وبلادنا، وأدت الى انهيار الدولة والمؤسسات".