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لبنان

لقاء عمل بين "توتال" وإدارة "كهرباء زحلة"

Lebanon 24
06-03-2025 | 09:15
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زار نائب الرئيس التنفيذي لشركة" توتال" العالمية في الشرق الاوسط وشمال شرق اسيا إيان لوبوتي ومدير شركة "توتال" في لبنان ادريان بيشوني، شركة كهرباء زحلة والتقيا مديرها العام اسعد نكد والمدير العام المساعد المهندس ناجي جريصاتي، في حضور فريقي الهندسة لشركة" توتال"وشركة "كهرباء زحلة".
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وخلال اللقاء، ووفق بيان "كهرباء زحلة، "ان نكد استمع لزائريه حول عمل شركة توتال في لبنان وخططها المستقبلية لتوسيع نشاطاتها في المنطقة.

وعرض نكد، أمام الوفد لبرامج ومشاريع شركة كهرباء زحلة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادرها، منوهاً بإهتمام توتال في هذه المشاريع.

لبنان

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