إطلاق نار وإلقاء قنابل على الجيش.. هذه آخر تطورات الإشكال في طرابلس

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وردّت وحدات الجيش على مصادر النيران، فيما ناشد الأهالي تعزيز الدعم العسكري لضبط الوضع وإنهاء الاشتباكات التي تثير الفوضى في المنطقة.وكان قد وقع قبل وقت، اشتباك مسلح بين أفراد من عائلة آل ديب، تطوّر من إشكال عائلي إلى تبادل لإطلاق النار باستخدام رشاشات حربية.وأسفر الاشتباك عن إصابة رشيد عبيد بطلق ناري في رأسه. تم نقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه الخطيرة.