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لبنان

250 يهوديًا سيدخلون لبنان.. هذا ما يُمهد له الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
06-03-2025 | 15:47
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أفادت وسائل إعلام اسرائيلي، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لإدخال مجموعات من الحسيديم لقبر "الحاخام آشي" والذي يتواجد في الأراضي اللبنانية في منطقة قريبة من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
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ووفقا لمراسل منطقة الشمال في قناة i24NEWS الاسرائيلية اريا كيشيت، فإن الجيش يستعد لإدخال 250 من الحسيديم في الليل بمرافقة عسكرية، ويشار الى أن الحديث هنا عن تصريح استثنائي تم منحه بمناسبة "السابع من آذار"، وهو ذكرى ميلاد ووفاة النبي موسى في التقليد اليهودي، وتتم خلاله زيارات عديدة لعدد من المواقع المقدسة للحسيديم.

و"آشي" كان حاخاما يهوديا بابليا، من الجيل السادس من أمورايم. أعاد تأسيس الأكاديمية في سورة وكان أول محرر للتلمود البابلي. ربما كان النطق الأصلي لاسمه هوAsheh . (روسيا اليوم) 

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