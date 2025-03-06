250 يهوديًا سيدخلون لبنان.. هذا ما يُمهد له الجيش الإسرائيلي

Advertisement

ووفقا لمراسل منطقة الشمال في قناة i24NEWS الاسرائيلية اريا كيشيت، فإن الجيش يستعد لإدخال 250 من الحسيديم في الليل بمرافقة عسكرية، ويشار الى أن الحديث هنا عن تصريح استثنائي تم منحه بمناسبة "السابع من آذار"، وهو ذكرى ميلاد ووفاة النبي موسى في التقليد اليهودي، وتتم خلاله زيارات عديدة لعدد من المواقع المقدسة للحسيديم.و"آشي" كان حاخاما يهوديا بابليا، من الجيل السادس من أمورايم. أعاد تأسيس الأكاديمية في سورة وكان أول محرر للتلمود البابلي. ربما كان النطق الأصلي لاسمه هوAsheh . (روسيا اليوم)