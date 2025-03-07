تغيير في" إعلام التيار"

أفادت مصادر مطلعة" أنّ تغييرًا كبيرًا سيشهده قطاع الإعلام في "التيار الوطني الحر"، الأمر الذي سينسحب على قناة "OTV" التي ستستبدل فيها وجوه وستطلق برامج جديدة بهدف التطوير ومن أجل مواكبة الانتخابات بوجوه وخطاب جديد".

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