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لبنان

تغيير في" إعلام التيار"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-03-2025 | 02:15
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أفادت مصادر مطلعة" أنّ تغييرًا كبيرًا سيشهده قطاع الإعلام في "التيار الوطني الحر"، الأمر الذي سينسحب على قناة "OTV" التي ستستبدل فيها وجوه وستطلق برامج جديدة بهدف التطوير ومن أجل مواكبة الانتخابات بوجوه وخطاب جديد".
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المصدر: لبنان 24
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