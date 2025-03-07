الجيش: تفجير ذخائر في منطقة زوطر الشرقية - النبطية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 7 / 3 /2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة زوطر الشرقية - النبطية".

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