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لبنان

الجيش: تفجير ذخائر في منطقة زوطر الشرقية - النبطية

Lebanon 24
07-03-2025 | 03:47
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 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 7 / 3 /2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة زوطر الشرقية - النبطية".
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