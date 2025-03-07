طقس الأيام المقبلة متقلّب... أمطار ورياح ناشطة

Advertisement

يسيط طقس متقلّب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر اّذار بيروت بين ١٣ و ٢٢، طرابلس بين ١١ و ٢٠ وزحلة بين ٦ و ١٧ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: غائم إجمالاً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانًا، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، مع احتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج إعتبارًا من ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق. يستقر الطقس ليلاً.السبت: غائم جزئياً إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة.الأحد: قليل الغيوم إجمالاً وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، يتشكل الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم ليلاً شمال البلاد خاصة في الداخل وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الأمطار مع احتمال أن تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتشكّل الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، مع احتماال تساقط بعض الأمطار في البقاع الشمالي فترة بعد الظهر.