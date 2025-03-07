البيطار استجوب 3 مدعى عليهم بملف انفجار المرفأ

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(الوكالة الوطنية)

استجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ثلاثة مدعى عليهم بالملف، هم، العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، رئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، على أن يعقد يوم الجمعة المقبل جلسة لاستجواب المدعى عليه العميد المتقاعد في الأمن العام محمد حسن مقلد.ومع استجواب مقلد الأسبوع المقبل، يكون البيطار انهى من المرحلة الأولى التي خصصها لاستجواب 12 مدى عليهم جددا، على أن يبدأ تحديد مواعيد لاستجواب باقي المدعى عليهم من سياسيين وقادة أمنيين وقضاة.