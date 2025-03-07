وزير الثقافة عرض مع السفير دندن أوضاع الجالية اللبنانية في الإمارات

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وإثر اللقاء قال السفير دندن :" في الواقع سررت جدا بلقاء الوزير سلامة وقدمت له التهنئة بتوليه مهامه، وكانت مناسبة للبحث في سبل التعاون لتفيعل العلاقات الثقافية بين الإمارات من جهة واللبنانيين المقيمين من جهة ثانية واعتماد الدبلوماسية الثقافية من خلال تنظيم فعاليات ونشاطات في الامارات تبرز جمالية وحضارة ثقافتنا اللبنانية في الرسم والموسيقى والآدب وغيره، إضافة الى استضافة متحف اللوفر في الامارات لعدد من الفعاليات".