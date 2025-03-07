Advertisement

لبنان

وزير الثقافة عرض مع السفير دندن أوضاع الجالية اللبنانية في الإمارات

Lebanon 24
07-03-2025 | 11:17
A-
A+
Doc-P-1330414-638769686557050428.png
Doc-P-1330414-638769686557050428.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 التقى وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، سفير لبنان في الامارات العربية المتحدة فؤاد دندن في زيارة مجاملة وتهنئة، تم خلالها التداول في اوضاع الجالية اللبنانية  في الامارات على الصعيد الثقافي
Advertisement

وإثر اللقاء قال السفير دندن :" في الواقع سررت جدا بلقاء الوزير سلامة وقدمت له التهنئة بتوليه مهامه، وكانت مناسبة للبحث في سبل التعاون لتفيعل العلاقات الثقافية بين الإمارات من جهة واللبنانيين المقيمين من جهة ثانية واعتماد الدبلوماسية الثقافية  من خلال تنظيم فعاليات ونشاطات  في الامارات تبرز جمالية وحضارة ثقافتنا اللبنانية  في الرسم والموسيقى والآدب وغيره، إضافة الى استضافة متحف اللوفر في الامارات لعدد من الفعاليات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-03-07
12:50 | 2025-03-07
12:37 | 2025-03-07
12:05 | 2025-03-07
12:00 | 2025-03-07
12:00 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24