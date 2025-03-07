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لبنان

درغام ينوه بدور الإعلام في نقل الحقيقة خلال حفل إفطار في عكار

Lebanon 24
07-03-2025 | 12:50
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 أقام النائب أسعد درغام حفل افطار على شرف صحافيين واعلاميين في عكار، في حضور نائب نقيب المحررين غسان ريفي ،رئيس مكتب عكار في "الوكالة الوطنية للاعلام" منذر المرعبي والزملاء نجلة حمود، أسامة عويد، مايز عبيد، أمين سليمان وعصام الرجب، في مطعم "غرين لاند" - عدبل.
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وكانت مناسبة للحديث عن آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلد، كما نوه درغام ب"دور الاعلام الفعال في إيصال الصوت الحر ونقل الحقيقة".
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