Advertisement

لبنان

نقابة المزارعين في بعلبك الهرمل تطالب بالإسراع في دفع التعويضات

Lebanon 24
07-03-2025 | 13:58
A-
A+
Doc-P-1330466-638769781420687969.jpg
Doc-P-1330466-638769781420687969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد مجلس "نقابة المزارعين في محافظة بعلبك الهرمل اجتماعه الأول بعد انتخابه، واضعا خطة عمل حدد خلالها "الاولويات التى ستنتهجها النقابه دفاعا عن المزارعين وحقوقهم، والمساعدة بكل الإمكانيات للقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني اللبناني".
Advertisement

وطالبت النقابة في بيان ب"الاهتمام بمنطقة بعلبك الهرمل زراعيا، خصوصا بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدفها بالإضافة إلى محافظتي النبطية والجنوب". 

وأكدت ضرورة "التشديد في مكافحة التهريب من سوريا، والذي طالما أضر بالقطاع الزراعي اللبناني". 

 ودعت إلى "دعم صمود المزارعين واستمرارية عملهم وتثبيتهم في أرضهم من خلال حماية منتجاتهم من المنافسة والتهريب، وضمان تطبيق الرزنامة الزراعية الخارجية والداخلية". 

وأكدت أنها "ستكون متعاونة بالكامل مع الهيئات الحكومية والدولية المختصة، وعلى رأسها وزارة الزراعة وكافة الشركاء المحليين والدوليين، وستقف إلى جانب المزارعين وستكون صوتهم في كل المحافل". 

وناشدت النقابة في ختام بيانها "رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، الإسراع في دفع التعويضات عن المزارعين جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-03-07
16:37 | 2025-03-07
16:34 | 2025-03-07
16:17 | 2025-03-07
16:10 | 2025-03-07
15:41 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24