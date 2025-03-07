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لبنان

بعد غارات الجنوب.. "خبر مفبرك" يثير بلبلة وهذه حقيقته

Lebanon 24
07-03-2025 | 15:30
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ خبراً جرى نسبه إلى وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس ويقول إن الأخير أعلن "عودة التوتر إلى جنوب لبنان".
 
الخبر المنتشر زعم أيضاً أن كاتس قال إن "الليلة الحالية ستكون الأصعب على لبنان وسيتم استهداف أي خروقات ينفذها حزب الله".
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بعد التدقيق، تبين أن هذا الخبر غير منشور على أي وسيلة إعلامية إسرائيلية، وقد تزامن نشره مع الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت جنوب لبنان مساء الجمعة.
 
وأثار هذا الخبر بلبلة في أوساط الناشطين إذ جرى تناقله بكثافة في ما بينهم لاسيما عبر تطبيق "واتسآب".
 
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