الخير: المرأة اللبنانية شبعت أقوالاً وتنتظر أفعالاً

اعتبر عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير أن "المرأة اللبنانية شبعت أقوالاً وتنتظر أفعالاً".



وتوجه لمناسبة يوم المرأة العالمي ب"تحية تقدير للمرأة اللبنانية، في المنية والشمال وكل لبنان، على ما تقوم به من أدوار فاعلة وحضور مميز في كل مفاصل حياتنا"، مجدداً تأكيد "الالتزام الثابت بمواصلة العمل مع المرأة، ومع الجميع، من أجل إنصافها وتحصيل كل حقوقها وتعزيز مشاركتها في الحياة الوطنية على كل الصعد".

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