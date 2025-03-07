نازحون علويون في عكار



Advertisement وتحدث الأهالي عن وصول أكثر من 3 آلاف نازح سوري إلى قراهم، مستخدمين الأراضي التي تربط المنطقتين كما النهر الكبير الجنوبي، وتمت استضافتهم في المنازل والمدارس. كتبت" نداء الوطن"أن عكار كانت من جديد على موعد مع موجة نزوح سورية، ولكن هذه المرة لداعمي النظام السابق لا لمعارضيه. إذ وعلى خلفية ما يجري في مناطق الساحل السوري من أحداث دموية، ومن اقتتال بين فلول نظام بشار الأسد، وقوات قيادة العمليات، لا سيما في مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة، شهدت قرى وبلدات عكار الحدودية (العلوية) موجة نزوح واسعة لمئات العائلات والأشخاص.وتحدث الأهالي عن وصول أكثر من 3 آلاف نازح سوري إلى قراهم، مستخدمين الأراضي التي تربط المنطقتين كما النهر الكبير الجنوبي، وتمت استضافتهم في المنازل والمدارس.

وكشف الشيخ احمد عاصي مدير مكتب رئيس المجلس الاسلامي العلوي في لبنان علي قدور لـ"الديار"، عن نزوح كبير بالالاف من قرى الساحل السوري في اتجاه القرى العلوية في عكار والى جبل محسن، حيث بدأ المجلس الاسلامي العلوي حملة للايواء وفتح المدارس بعدما اكتظت المنازل بالنازحين.

ويشير عاصي الى ان ما يجري في الساحل السوري إبادة جماعية وجريمة حرب، والعلويون انتفضوا على الظلم الذي يمارس ضدهم وعلى تكفيرهم من قبل العصابات التكفيرية التي اصبحت اليوم سلطة الامر الواقع.

في المقابل وفي تعليق رسمي من قبل "هيئة تحرير الشام"، تؤكد اوساطها لـ"الديار" ان الحملة العسكرية ليست موجهة ضد طائفة بعينها او ضد العلويين او الساحل السوري، بل هي حملة لملاحقة "فلول الاسد" والعصابات الخارجة عن القانون، والتي تقوم بتمرد عسكري لتبرير حماية بعض المطلوبين والمسؤولين عن المجازر خلال "العهد الاسدي البائد"، ومنهم كبار الضباط في الفرقة الرابعة وفروع الاستخبارات.