بعد يومين على جريمة صيدا القديمة المروعة.. تسليم القاتل إلى قوى الأمن

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بعد مرور يومين على وقوع جريمة قتل الشاب مصطفى العفيفي إثر إشكال فردي في صيدا القديمة، تم تسليم القاتل القاصر شاكر أبو شاكر الى مخفر صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وفي تفاصيل الجريمة، فقد وقع إشكال فردي بين عدد من الشبان في صيدا القديمة، وأقدم القاصر شاكر أبو شاكر على طعن الشاب مصطفى العفيفي في قلبه، ما أدى إلى وفاته على الفور فيما فرّ الجاني.