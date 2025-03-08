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لبنان

طقس نهاية الاسبوع متقلب.. ودرجات الحرارة مستقرة

Lebanon 24
08-03-2025 | 04:27
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يتأثر لبنان بطقس متقلّب ضعيف الفعالية مع احتمال تساقط أمطار محلية غير شاملة، فيما تستقرّ درجات الحرارة، وتُصبح فوق معدلاتها، ليعود الاستقرار التام يوم الثلاثاء.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
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السبت:
– الحرارة تتراوح بين ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : غائم جزئياً
– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪؜
– الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
– الانقشاع : جيد
– حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ١٨

الاحد: متقلب غائم جزئيا والحرارة تتراوح ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الاثنين: متقلب غائم جزئيا والحرارة تتراوح ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س
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