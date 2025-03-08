طقس نهاية الاسبوع متقلب.. ودرجات الحرارة مستقرة

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يتأثر لبنان بطقس متقلّب ضعيف الفعالية مع احتمال تساقط أمطار محلية غير شاملة، فيما تستقرّ درجات الحرارة، وتُصبح فوق معدلاتها، ليعود الاستقرار التام يوم الثلاثاء.اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:السبت:– الحرارة تتراوح بين ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر-الجو : غائم جزئياً– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س– الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪؜– الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa– الانقشاع : جيد– حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ١٨الاحد: متقلب غائم جزئيا والحرارة تتراوح ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/سالاثنين: متقلب غائم جزئيا والحرارة تتراوح ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س