وزير الصحة يتابع في مجلس الإنماء والإعمار مشاريع تطوير مستشفيات حكومية

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تابع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين المشاريع المتعلقة بعدد من المستشفيات الحكومية والتي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار في اجتماع عقد في مقر المجلس، في حضور رئيسه المهندس نبيل الجسر وفريق عمل الوزارة، وتم في خلاله عرض الخطط التنفيذية لإنجاز المشاريع والاتفاق على استكمال التنسيق بين وزارة الصحة العامة ومجلس الإنماء والإعمار والجهات المعنية للإسراع في التنفيذ.وطالب الوزير ناصر الدين بالإسراع بإطلاق المناقصة لإنشاء المستشفى الحكومي في عكار بعدما تبلغ أن الإستشاري باشر بإعداد دراسة المشروع. كما لفت إلى أهمية الإسراع في إطلاق المناقصة المتعلقة بالمستشفى الحكومي في حربتا ببعلبك الهرمل بعدما أصبحت الدراسات في مراحلها النهائية.وشدد وزير الصحة العامة على ضرورة إزالة المعوقات أمام إنجاز تنفيذ مجمل المشاريع الموجودة كونها تشمل بمعظمها إنشاء وتطوير عدة مستشفيات حكومية في مختلف المحافظات اللبنانية وهي بالتالي تهم وتفيد اللبنانيين جميعًا خصوصًا أن المستشفيات الحكومية أثبتت في كل المحن التي شهدها لبنان أنها تقف إلى جانب اللبنانيين لتقديم الخدمة الأفضل من حيث النوعية والكلفة مهما صعبت الظروف