مخزومي: أجدّد الدعوة إلى إنصاف المرأة ودعمها وحصولها على كافة حقوقها

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس":



"تحيّة إجلال وتقدير للمرأة في يومها العالمي، حيث تتجسّد أهمية دورها الذي لا يكتمل المجتمع من دونه ويشكّل الحجر الأساس للنهضة الحقيقية في كافة المجتمعات. في هذا اليوم المميّز، أجدّد الدعوة إلى إنصاف المرأة ودعمها وحصولها على كافة حقوقها. كل عام وأنت بألف بخير" .

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