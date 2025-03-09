"إجراء" إسرائيلي مفاجئ عند حدود لبنان.. ماذا تقرّر؟

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، اليوم الأحد، أنَّ الجيش الإسرائيليّ بدأ اختباراً مُفاجئاً لفحص جاهزية قواته للتعامل مع سيناريوهات تسلل في القواعد والمواقع عند الحدود مع لبنان، بما في ذلك الشرائط الأمنية الأمامية.

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وقالت الصحيفة إنَّ التمرين سيُحاكي من بين أمور أخرى، سيناريوهات التسلل إلى قاعدة رامات ديفيد من عدّة اتجاهات في وقتٍ واحد وذلك في سيناريو مُفاجئ.

كذلك، ستكون خلال التمرين، وفق الصحيفة، تحرّكات نشطة لقوات الأمن والقوات الجوية، كما ستُسمع أصوات انفجاراتٍ في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، وتحت إشراف رئيس الأركان إيال زامير، سيتم إجراء زيارة مفاجئة لمراقب الجيش الإسرائيلي في قطاع القيادة الشمالية، والهدف من ذلك هو فحص الجاهزية والانضباط العملياتي والروتين العملياتي لوحدات الدفاع في قطاع القيادة الشمالية.





