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لبنان

هذا ما فعله الجيش عند الحواجز

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-03-2025 | 03:15
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لاحظ مواطنون ارتفاع وتيرة عمليات التفتيش عند الحواجز التابعة للجيش والتي تربط منطقة شمال الليطاني بجنوبه في جنوب لبنان.
 
وتعمل العناصر العسكريّة على إجراء تفتيش دقيق للسيارات المختلفة، فيما تبين أيضاً أن الجيش عزّز حواجزه في مناطق أخرى بـ"كاميرات مراقبة متطورة" لاسيما عند مدخل صيدا الشمالي باتجاه الجنوب.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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