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لبنان

"الاشتراكي".. مواقف حاسمة ضد اسرائيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-03-2025 | 03:45
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أكدت مصادر مطلعة أنَّ الحزب "التقدمي الاشتراكي" اتخذ قراراً حاسماً بالوقوف ضد أي خطاب تطبيعي مع اسرائيل في لبنان وهذا سيظهر تباعاً من خلال تصريحات قيادييه ونوابه من دون اي مواربة.
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وبحسب المصادر فإنَّ الحزب الاشتراكي لا يريد المساومة على موقع الطائفة الدرزية خصوصاً في ظل الضغوط السياسية والاعلامية التي تتعرض لها من قبل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية اسرائيل موفق طريف العقل وهذا ما يستفز النائب السابق وليد جنبلاط.
 
وتعتقد المصادر أنَّ موقف جنبلاط سيتم تنسيقه خلال وقت قريب جداً مع النائب السابق طلال ارسلان من أجل عزل أي إمكانية لاختراق الطائفة الدرزية سياسياً، في ظل أحاديث عن مساعٍ جدية من اسرائيل لتحقيق ذلك.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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