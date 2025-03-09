"الحزب" لن يتدخل

بالرغم من الاشتباكات العنيفة وغير المسبوقة التي تحصل في سوريا وتحديدا في الساحل السوري اتخذ "حزب الله" قراراً بعدم القيام بأي حركة او مسعى لدعم التحركات في تلك المنطقة.

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وتقول مصادر مطلعة ان قراراً حاسماً يقضي بعدم التدخل في اي تطورات ميدانية سورية حتى لو كان انشغال الدولة الجديدة في سوريا داخل محافظات الساحل يترك فراغاً كبيراً في محافظات قريبة من لبنان.

وتعتقد المصادر أن "حزب الله" لا يريد المزيد من الانخراط في قضايا اقليمية اقله في المرحلة الحالية في ظل التحديات الكبرى والأولويات التي يضعها أمامه.

وكان "حزب الله" نفى أمس أي علاقة له بالاحداث الجارية في سوريا.

وجاء في بيانه: "تدأب بعض الجهات على الزجّ باسم حزب الله فيما يجري من أحداث في سوريا واتهامه بأنه طرف في ‏الصراع القائم هناك.‏ ينفي حزب الله بشكل واضح وقاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة ويدعو وسائل الإعلام ‏إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تخدم أهدافًا سياسية وأجندات ‏خارجية مشبوهة".‏