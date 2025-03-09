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لبنان

في كسروان... رجل أربعينيّ يضرب ثمانينياً!

Lebanon 24
09-03-2025 | 10:59
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تعرض المواطن "ي. خ" البالغ من العمر 80 عاماً للضرب المبرح على يد المواطن "ا. د" البالغ من العمر 45 عاماً في منطقة النمورة بكسروان، حيث اوقفه الاخير وأنزله من السيارة وتعرض له.

وقد تم نقل الرجل المسنّ الى مستشفى KMC بسبب تعرضه لكسور واحتمال النزيف او الموت المفاجئ بسبب عمره.
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