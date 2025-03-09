عبد المسيح يشيد بدور المعلمين ويؤكد: أنتم في صلب معركتنا

Advertisement

" وفاء للمعلمين... نضال من أجل الكرامة والحقوق. لم أكن لأصل إلى ما أنا عليه اليوم لولا جهود والدي ووالدتي، معلّمي المدرسة الرسمية، إلى جانب أساتذتي في التعليم الخاص والمشرفين على دراستي الأكاديمية في الجامعة اللبنانية. وأقل ما يمكنني فعله لردّ الجميل هو النضال بكل ما أملك لاستعادة حقوقهم، وإعادة الاعتبار لكرامتهم التي سُلبت على يد منظومة أهدرت مدّخراتهم، وحوّلتهم من طبقة وسطى كانت مصدر فخر للبنان إلى طبقة فقيرة تكافح للعيش بكرامة. ألف تحية لكم، يا فخر الوطن وكرامته. أنتم في صلب معركتنا لاستعادة الدولة".