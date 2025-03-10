Advertisement

لبنان

توضيح من الامانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع الغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس

Lebanon 24
10-03-2025 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1331290-638771934903205083.jpg
Doc-P-1331290-638771934903205083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع اعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس واوضحت ان المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي والواقع ان هذا المشروع لم يناقش من قبل الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يُعرض عليها اصلاً فافتضى التوضيح.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2025-03-10
05:08 | 2025-03-10
05:00 | 2025-03-10
04:46 | 2025-03-10
04:45 | 2025-03-10
04:30 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24