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لبنان
توضيح من الامانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع الغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس
Lebanon 24
10-03-2025
|
02:50
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ردت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع اعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس واوضحت ان المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي والواقع ان هذا المشروع لم يناقش من قبل الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يُعرض عليها اصلاً فافتضى التوضيح.
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