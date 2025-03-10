أيوب: للإسراع في التعيينات وتطبيق الـ ١٧٠١

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أشارت النائبة غادة أيوب في حديث اذاعي، إلى أن "الحوادث الأمنية في لبنان لا تزال مضبوطة في مناطق عدة نسبةً إلى ما يحدث في سوريا"، داعيةً الحكومة إلى "ضبط الأوضاع من خلال الإسراع في التعيينات والإصرار على تطبيق القرار 1701 وضبط الحدود اللبنانية كافة".وعلّقت أيوب على كلام الأمين العام لـ "حزب الله" نعيم قاسم أمس، قائلة: "قاسم تناسى أن الحزب هو من وقع على اتفاق وقف النار ومخلفاته ومن هذا المنطلق اليوم من قام بحرب الإسناد وأدى إلى احتلال الأراضي اللبنانية لا يمكنه أن يرفع السقف بخصوص سلاح المقاومة".واعتبرت أن "القرار الداخلي هو من ولّد لإسرائيل باستباحة الأراضي اللبنانية، واليوم الديبلوماسية اللبنانية تعطي فرصة للحزب لكي يعرف نتيجة ما وقع عليه".وعن موازنة 2025، رأت أيوب أنها "غير إصلاحية وغير إنقاذية"، مشيرةً إلى أن "الحكومة السابقة أرسلت المشروع ضمن المهلة الدستورية ولكن رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المال والموازنة لم يسمحا بمناقشتها في الوقت المحدد ما أدّى إلى إقرارها وبالتالي باتت الحكومة بين نارين إما الصرف على القاعدة الإنثي عشرية أو عدم إقرار الموازنة".وكشفت عن "محادثات سيجريها وزير المال ياسين جابر مع رئيس الحكومة نواف سلام الأسبوع الحالي لإصدار مشروع قانون يخفّض الرسوم التي أضيفت عن غير وجه حق في موازنة 2025".