مُخابرات الجيش أوقفت أحد المطلوبين.. شارك في إشكال وتسبّب في وفاة شخصين

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس المواطن (ا.ق.) لتَورُّطه في إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 7 /3 /2025، ما أدى إلى وفاة شخصين.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.