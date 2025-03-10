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لبنان

مُخابرات الجيش أوقفت أحد المطلوبين.. شارك في إشكال وتسبّب في وفاة شخصين

Lebanon 24
10-03-2025 | 07:19
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس المواطن (ا.ق.) لتَورُّطه في إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 7 /3 /2025، ما أدى إلى وفاة شخصين.
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بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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