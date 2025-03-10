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لبنان

أمام مسؤولة أمميّة.. إليكم ما قاله وزير إسرائيليّ عن إيران و"حزب الله"

Lebanon 24
10-03-2025 | 07:22
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أمام المبعوثة الأممية الخاصة إلى لبنان جينين هينيس-بلاسخارت إن "ايران تهرب المال الى حزب الله".
 
 
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